LGBT üyelerinden İYİ Parti lideri Meral Akşener’e teşekkür

LGBT’li bir grup, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali için Danıştay'a başvuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü ve basın açıklaması yaparak kendisine teşekkür etti.

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LGBT üyesi bir grup, İYİ Parti Genel Merkezi önünde Meral Akşener’e teşekkür etmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Akşener'le bir görüşme yaptıklarını anlatan Grup sözcüsü Beray Göksu Eroğlu, “Bizlerin kararlığına cesaretle güç veren İYİ Parti ailesine, başta İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener olmak üzere, ülkemizdeki LGBT topluluğuna sahip çıkan tüm demokrasi güçlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Ersoy, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na da teşekkür etti.