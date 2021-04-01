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Manisa'da üstüne oturduğu tenekeden sızan tiner sobayla buluşunca ağır yaralandı

MANİSA'da sobanın yanında ısınmak isteyen bir kişi, yakında bulunan tiner tenekesinin üstüne oturdu. Tenekeden sızan tiner sobayla buluşunca korkunç olay meydana geldi. Alevler içerisinde kalan adam, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Alaşehir Asri Mezarlığı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısınmak için yakılan soba kovasının yanına gelen mezarlık işçisi Osman Öz (51) yakınında bulunan tiner tenekesini alarak üzerine oturdu. Bu sırada tenekeden dökülen tiner, soba kovasına sıçradı.

Tenekenin patlamasıyla bir anda alevler içinde kalan Osman Öz ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarılan Öz, çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk tedavisi yapılan Öz, daha sonra Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar olan Öz'ün tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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