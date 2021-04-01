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Tüfeğini alıp evden çıktı tarlada bulundu! Çanakkale'de şüpheli ölüm

ÇANAKKALE'de sabah ezanı öncesi av tüfeğini alıp evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 59 yaşındaki adam göğsünden vurulmuş halde bulundu.

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ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyünde yaşayan Salim Özger (59) tarlada ölü bulundu. 

Adilhan köyünde yaşayan Salim Özger, sabah ezanı öncesi av tüfeğini alıp, evden çıktı. Saatlerce eve dönmemesi üzerine de yakınları aramaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonunda  Özger, tarlada ölü bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince göğsünden vurulduğu ortaya çıkan Özger'in ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti.

Salim Özger'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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