Fenerbahçe'den Galatasaray'a açık davet

Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonlukların sayılmasıyla ilgili Galatasaray'ı açık oturuma davet etti.

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Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinin 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması ile ilgili yaptıkları açıklamanın ardından sarı-lacivertlilerden Galatasaray'a davet geldi.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü’ne açık teklifimizdir!. İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!" ifadelerini kullandı.