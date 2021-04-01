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Bakanlıktan Manisa'daki turşu tesisindeki skandal için açıklama: Faaliyetten men edildi

Salça, süt, dönerden sonra Manisa'daki turşu üretim tesisindeki görüntüler mide bulandırmıştı. Turşu tankının içine yarı çıplak şekilde giren ve turşuların üzerinde dans eden kişinin yer aldığı görüntüler sonrası harekete geçildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı turşu tankında görüntü paylaşılan  Manisa Turgutlu'daki işletmenin mühürlenerek faaliyetten men edildiği, yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada; "Basın ve yayın organları ile sosyal medyada infial yaratan, turşu işletmesindeki uygunsuz görüntülere sebep olan A.G. isimli şahıs, ikametgahı olan Urfa Viranşehir’de gözaltına alınmıştır. Konuyu açıklığa kavuşturan Ankara, Şanlıurfa ve Manisa emniyetimize teşekkür ediyorum." dedi 

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