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Fatih Terim'in cezası onandı!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onadı.

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PFDK, Süper Lig'in 31. haftasındaki Çaykur Rizespor maçından sonra "hakaret" gerekçesiyle sevk edilen Terim ile Davala hakkında 2'şer maç men ve 13'er bin lira ceza verilmesine hükmetmişti. Galatasaray cephesinde büyük tepki çeken bu karar sonrası sarı-kırmızılılar Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

Hatay ve Karagümrük maçlarında yok
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndanGalatasaray'a kötü haber geldi. Teknik Direktörü Fatih Terim'in 2 maçlık cezasını onandı. Tecrübeli teknik direktör Hatay ve Karagümrük maçlarında kulübede yerini alamayacak

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