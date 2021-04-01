Mikroplastik kirliliği ile savaşmak için yaşayan robotlar geliştirildi

ABD'li araştırmacılar, kurbağa embriyo kök hücrelerinden oluşturulan ve bilgisayar tarafından programlanan mikroskobik robotlar geliştirmiş ve bu robotlar insan vücudundaki hastalıkları tespit etmek için kullanılmaya başlanmıştı. 'Ksenobot' adı verilen bu yarı canlı-yarı makinelerin artık sağlık amaçlı olarak kullanılmasının yanı sıra radyoaktif kontaminasyon ve mikroplastik kirliliğini temizlemek için de kullanılabileceği belirtildi.

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Bilim insanları, kurbağa embriyolarının kök hücrelerinden yapılan mikroskobik bir 'yaşayan robot' geliştirdi. Söz konusu robotlar, kendi kendini iyileştirme güçleri ve belirli bir hafıza kapasitesi ile tasarlandı.

Bir bilgisayar tarafından programlanan ancak biyolojik hücreler kullanılarak inşa edilen mikrobotlara 'ksenobot' adı verildi. Ksenobotların ilk versiyonu geçen yıl ortaya çıktı ve bilim dünyasında büyük bir yankı uyandı.

Kendi kendilerini iyileştirebiliyorlar İnsan vücudunda dolaşarak hastalıkları tespit edebilen ve bir milimetreden küçük olan ksenobotlar, kendi kendilerini iyileştirebiliyor ve herhangi bir komut olmaksızın hareket edebiliyorlar.

Araştırmacılar, bu robotların ikinci versiyonunu da geliştirdiklerini duyurdu. Her iki versiyon da de Tufts Üniversitesi ve Vermont Üniversitesinden biyologlar ve bilgisayar bilimcileri tarafından geliştirildi ve hücre toplamak için kullanılan Afrika kurbağası Xenopus Laevis'in ardından 'ksenobot" adını aldı.

Yeni versiyonda gelişmiş hafızaya sahipler

Ksenotbotların ikinci versiyonunda daha hızlı hareket etmeleri sağlandı. En büyük gelişme; radyoaktif kontaminasyon, kimyasal kirleticiler veya vücuttaki bir hastalık durumu gibi şeyleri daha ileri analizler için araştırmacılara geri bildirilebilecek şekilde hafıza yeteneği eklendi.

İlk robotlar, özellikle ilacı doğrudan vücuttaki bir noktaya ulaştırmak üzere bir dizi görevi yerine getirmek üzere programlanmışlardı.

Mikroplastik kirliliği ile savaşacak Bilim insanı Josh Bongard, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Robotlara daha fazla yetenek kazandırdığımızda onları daha ayrıntılı görevleri yerine getirme becerisine sahip olurlar. Bunları potansiyel olarak yalnızca çevrelerindeki koşulları rapor etmek için deği, aynı zamanda ortamlarındaki koşulları değiştirmek ve onarmak için de kullanabiliriz. Ksenobotları faydalı işler yapmasını istiyoruz. Şu anda onlara basit görevler veriyoruz ancak nihayetinde okyanustaki mikroplastikleri veya topraktaki kirleticileri temizleyebilecek yeni bir tür yaşam aracı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan çalışma kapsamında araştırmacılar, ksenonotları normalde yeşil renkte parlayan EosFP adı verilen bir floresan raportör proteini kullanarak bir bitlik bilgiyi kaydetme ve okuma yeteneği ile tasarladılar. Ayrıca kök hücreler eksize edilmeden önce EosFP proteini için mesajcı RNA (mRNA) kodlaması enjekte edildi.