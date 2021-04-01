Kayseri'deki korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde arkadaşı Eyüp Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen ve boş arazide gömülü cesedine ulaşılan Emrah Balkaş'ın (29) uyuşturucu alışverişi nedeniyle çıkan anlaşmazlık nedeniyle arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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KAYSERİ'nin Develi ilçesi Abdulbaki Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda; Emrah Balkaş (29) ve arkadaşı Eyüp Y. arasında, iddiaya göre, uyuşturucu alışverişi sırasında anlaşmazlık çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Eyüp Y., belinden çıkardığı tabancayla Emrah Balkaş'a ateş etti. 8 yerinden vurulan Balkaş, olay yerinde hayatını kaybederken; Eyüp Y., cansız bedeni boş bir araziye gömdü.

Emrah Balkaş'tan haber alamayan yakınları İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp bildiriminde bulundu. İhbar üzerine yapılan çalışmalar kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Balkaş'ın irtibatlı olabileceği kişilerle görüştü.

Balkaş'ın Abdulbaki Mahallesi'ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarı alındı. İhbarın yapıldığı arazide yapılan kazı çalışmasında Balkaş'ın toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Cinayetin faili Eyüp Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Balkaş'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.