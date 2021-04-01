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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakanlık kripto para platformlarından kullanıcı bilgilerini talep etti" haberleri üzerine bir açıklama yayımladı. Bakanlık, bilginin MASAK için istendiğini doğruladı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün çeşitli internet sitelerinde yer alan "Bakanlık kripto para platformlarından kullanıcı bilgilerini talep etti" haberleri üzerine yayımladığı açıklamada, kripto varlıkların terörizm faaliyetlerinde kullanılabildiğini belirterek, "Kripto varlıkların alım-satım faaliyetlerini incelemek MASAK'ın görev ve yetkisi içindedir" ifadelerine yer verdi. Bakanlık, MASAK'ın bu suçları önlemek ve takip etmek adına platformlardan bilgi talep edebildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında kripto varlıklarla ilgili Bakanlığımıza yönelik bazı haberler ve yorumlar yer almıştır. Söz konusu haberler üzerine bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür.

Günümüz dünyasında birçok ülkede mali istihbarat birimleri (Financial Intelligence Unit – FIU) suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmektir. Ülkemizde bu mücadele esas itibariyle, Bakanlığımız bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nca yürütülmektedir. MASAK, anılan fonksiyonları icra edebilmek için uygulama stratejileri geliştirmekte, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakta, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır.

"Suç gelirlerinin aklanması ve terörizm finansmanında kullanılıyor"
MASAK mali ve finansal birçok alanda çalışma yürütmektedir. Bu anlamda son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir.

"Yapılan çalışma Masak'ın görev ve sorumlulukları içerisinde"
MASAK'ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK'ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır."

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