İtalya ve Rusya arasındaki casusluk krizinde şok savunma

İtalya'da para karşılığı bazı gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan İtalyan donanmasında görevli subay Walter Biot'un eşi Claudio Carbonara, kocasının ekonomik sıkıntı çektiği için böyle bir şey yapmak zorunda kaldığını ve Ruslara çok fazla bilgi vermediğini savundu.

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İtalyan gizli servisi ve jandarmasının operasyonu sonucu Rus yetkiliye para karşılığında ülkesi ve NATO'ya ait gizli bilgileri verirken yakalanan İtalya Deniz Kuvvetleri Siyaset Planlama Dairesinde görevli 56 yaşındaki subay Walter Biot'un eşi Claudio Carbonara, Corriere della Sera gazetesine konuştu.

Carbonara, kocasının ülkesine ihanet etmediğini savunarak, "Size garanti ederim ki Ruslara verebileceğinin en azını verdi. O aptal ya da sorumsuz biri değil. O sadece çaresiz biri. Geleceğimiz ve çocuklarımız için endişeliydi. O nedenle bunu yaptı. Walter gerçekten krizdeydi. Bu ödemeleri karşılayamayacağından endişe ediyordu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden fakirleştik" dedi.

Eşinin 3 bin avroluk maaşının 4 çocuk ve 4 köpekli ailesini geçindirmeye yetmediğini belirten Carbonara, "Pomezia'daki 268 bin avroluk evimizin taksiti 1200 avro sadece. Buna ek olarak çocukların okulu ve kesinlikle onların geri kalmasını istemediğim sosyal ve spor aktiviteleri. Ahlaksızlık yok, lüks yok ancak günlük yaşam uzun vadede ağırlığını hissettiriyor" ifadelerini kullandı.

Eşinin 30 yıldır ülkesine hizmet ettiğini vurgulayan Carbonara, dünden bu yana eşine ulaşamadığını, avukat dahi bulamadığını ifade etti.

Bu arada; Roma Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklanarak cezaevine konulan Walter Biot'un sorgusuna başlayacağı belirtildi.