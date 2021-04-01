Türkiye 1 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 31.713'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 1424'ü semptomatik olmak üzere 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 176 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 20 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 20 bin 817 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 34 bin 43'e yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 135 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Vaka sayısı rekor yine kırdı

Bugün görülen vaka sayısı Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 152 kişi hayatını kaybederken, 1401'i semptomatik olmak üzere 39 bin 302 yeni vaka tespit edilmişti.





