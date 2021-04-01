Şili koronavirüs nedeni ile tüm sınırlarını kapatacak

Şili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 5 Nisan'dan itibaren ay sonuna kadar hava, kara ve deniz sınırlarını kapatma kararı aldı.

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Şili’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında tedbirler sıkılaştırıldı. Başkent Santiago’da bulunan La Moneda Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Suç Önleme Müsteşarı Katherine Martorell, hükümetin nisan ayı boyunca tüm hava, kara ve deniz sınırlarının kapatma kararı aldığını duyurdu.

Martorell, "5 Nisan Pazartesi saat 05:00 itibarıyla ülkenin tüm sınırları kapatılacak. Bu tedbir, nisan ayı boyunca uygulanacak" dedi. Martorell, kısıtlamanın yerleşik olup olmadıklarına bakılmaksızın Şili’de yaşayan herkes için geçerli olacağını açıklarken; ülkeye yabancı turistlerin ise alınmayacağını belirtti.

Sadece acil durumlarda giriş-çıkışa izin verilecek

Sadece acil durumlarda ülkeye giriş ve çıkışlara izin verileceğini belirten Martorell, ülkeye dönüşlerini önceden planlamış olan Şili vatandaşları, temel ürünleri taşıyan kamyon şoförleri, sağlık tedavileri gibi acil nedenler sebebiyle seyahat etmesi gereken Şilililer, ülkenin işleyişi için gerekli adımları atmak zorunda olan personel ve yerleşik olmayan yabancıların sadece hükümetin vereceği özel izinle ülkeye girebileceklerini belirtti.

Sokağa çıkma yasağı Martorell ayrıca geceleri uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerin de 5 Nisan'dan itibaren uzatıldığını belirterek yasağın 21:00’de başlayacağını ve sabah 05:00'te sona ereceğini açıkladı.

İş yerleri de kapanacak

Martorell, kalabalıktan ve enfeksiyonlardan kaçınmak için bazı ticaret sektörlerinin temel kalemler listesinden çıkarıldığını belirterek önümüzdeki 15 gün boyunca faaliyet gösteremeyeceklerini açıkladı. Söz konusu sektörlerin ise perakende giyim satışı, ayakkabı mağazaları, parfüm mağazaları, tuvalet malzemeleri satan yerler ile makyaj malzemeleri satan mağazalar olduğu belirtildi.

Martorell, son olarak nisan ayında ibadetlerin 5 kişiyle sınırlandırılacağını belirtti. Şili, hafta sonu Katolik Kutsal Haftası’nı kutlamak için hazırlık yapıyordu.