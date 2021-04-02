Mansur Yavaş açıkladı Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? ANKApark hayvanat bahçesi oluyor

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde 1 milyar dolardan fazla para harcanarak yaptırılan Ankapark'ın hayvanat bahçesi olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı adaylığı için adının geçmesin hoş olduğunu belirten Yavaş, böyle bir hedefinin olmadığını söyledi. Yavaş, "bizim belediyede para, hatır geçmez" deyip TOGO kuleleri için de son noktayı koydu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Şimdiye kadar yaptıkları ve yapamadıkları icraatları anlatan Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığı için şimdilik kapıyı kapattı. Ankapark ve TOGO kuleleriyle ilgili tartışmalara da giren Mansur Yavaş, "TOGO kuleleri Ankara'nın ciğerine saplanmış hançerdir. Şu bölümler tamamen yıkılacak" dedi. İşte Yavaş'ın açıklamasından bazı satır başları...

AnkaPark'la ilgili hukuki sorunların yaşandığını anlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şöyle konuştu: " Orası 1200 dönüm, yanında 1000 dönüm eski hayvanat bahçesi var. Evcil hayvanların bulunduğu, evcil olmayan yırtıcı hayvanların birebir animasyonlarının yapıldığı bir hayvanat bahçesini planlıyoruz."

"Üzüldüğümüz şu; hayvanat bahçesinin içerisinde çok sayıda heykeller var, Çin'den getirilme. Belediyenin çok sayıda otobüse ihtiyacı var, bir tane otobüs alınmamış. Bunları almak yerine robot heykel, kol saati heykeli alınmış 1,5 milyon liraya. Kaldırdım ben bunu. İsteyen belediye varsa hibe etmeye hazırım. Belediye başkanlarına, muhtarlara söylüyorum, isteyen istediği gibi gelsin alsın."

"Toplam harcanan para 1 milyar 323 milyon lira harcanmış bunlara. Ondan sonra heykel belediyeciliği diyorlar, her tarafları heykelle doğru. Alabilirsek hayvanat bahçesiyle beraber işletebileceğiz. Günlük 50-100 bin kişinin ziyaret ettiği alanlar olacak."

Cumhurbaşkanlığı için aday olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı yönünde bir soruyu yanıtlayan Mansur Yavaş, "Aday gösterilmek, isminin geçmesi bile insanların çok hoşuna giden olay. Onun haricinde böyle bir hedefimiz gerçekten yok. Ankette üstte çıkmak aday olmayı mı gerektirir. Gaibi ancak Allah bilir. Birisi diyor ki 'artık televizyonlara çıkmaya başladın' diyor. İnsaf 15 aydır çıkmadım. İzin verin de anlatalım. İşime iyi odaklıyım. İyi bir belediye başkanı olmak istiyorum. Halkın gönlüne parayla pulla giremezsiniz. Geçen gün bir teyzeyi konuşturuyorlar, 'ben onu seviyorum' diyor." şeklinde konuştu.

Lüks arabaları sattık, çakarları kaldırdık

"Makam araçlarını azaltmak ve çakarların sökülmesi sözü vardı. Minibüsünüz ne kadar lüks? Kaç makam arabası var? Çakarlar söküldü mü?" sorusuna şu cevabı verdi: "Sekreterler dahil herkese makam arabası verilmiş. Bazı daire başkanlarına mülkiyeti onlarda olan makam araçları vardır. Hepsini sattırdım. 6 milyon gelir elde ettirdim. Şu anda en lüks aracımız Megan. Ben de örnek olayım diye 2012 model minibüse biniyorum."

"Ben minibüse biniyorum ki, daire başkanlarımız lüks araba peşinde koşmasın. Çakarları kaldırdık. Biz devlet memuruyuz. Ne özelliğimiz var? Maaşımızı alıyoruz. Milletin önüne geçmek için ne aciliyetimiz var? Zabıtanın, itfaiyenin, polisin olabilir. Örnek olması için ne kadar çakar var hepsini kaldırdık. Benden gizli yapan varsa bilmiyorum. Bu konuda genelge yayınladık."

TOGO Kuleleri Ankara'nın ciğerine saplanmış bir hançerdir, yıkılacak

TOGO kuleleriyle ilgili tartışmalara değinen Mansur Yavaş şunları söyledi: "Dert TOGO kulelerine ruhsat almak değil Mansur Yavaş'ı görevden almaktı. Bizim hakkımızda irtikap şikayeti verildi. Dilekçeyi verdiler. Savcılık yazı yazdı mahkemeye. Bu konuda Sinan Aygün'ün zararı var mıdır diye sordu. Yok cevabı geldi. Sonuçta şu anda Yargıtay kesin kararı verdi. Kararda normalde 20 bin metrekareye inşaat yapılması gerekirken yapılan inşaat 120 bin metrekare."

"Bizim belediyede para, hatır geçmez. Kanun neyse odur. Hodri meydan beni mahkemeye versin. Hangi siyasilerle yanyana gelmiş, kimlerle trafiğe girmiş, hangi mahkeme ve savcılarla trafiğe girmiş. Şimdi artık bunlar telefon kayıtlarından tespit ediliyor. TOGO kuleleri Ankara'nın ciğerine saplanmış hançerdir. Şu bölümler tamamen yıkılacak. Beni görevden almak için tezgah kurulmuştu. O tezgah patladı."