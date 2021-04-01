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Formula 1'de Kanada yerine Türkiye sesleri

Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan Kanada Grand Prix, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edilmek üzere. Montreal'de gerçekleştirilmesi planlanan ama pandemiye takılan yarış, İstanbul'da düzenlenebilir.

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Motorsport İtalya'nın haberine göre; artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yüzünden Kanada Grand Prix'si iptal edilmenin eşiğinde. Yarış, Kuzey Amerika ülkesi yerine Türkiye'de düzenlenebilir.

13 Haziran'da Kanada'nın Montreal koşulması beklenen yarış, ülkede Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle düzenlenmeme noktasına geldi. Kanada yerine en güçlü aday geçen sezon takvime dahil edilen Türkiye.

6 Haziran'da Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenecek yarışmanın ardından sonraki hafta İstanbul'un Formula 1'e ev sahipliği yapması bekleniyor.

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