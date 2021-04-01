Formula 1'de Kanada yerine Türkiye sesleri
Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan Kanada Grand Prix, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edilmek üzere. Montreal'de gerçekleştirilmesi planlanan ama pandemiye takılan yarış, İstanbul'da düzenlenebilir.Abone ol
Motorsport İtalya'nın haberine göre; artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları yüzünden Kanada Grand Prix'si iptal edilmenin eşiğinde. Yarış, Kuzey Amerika ülkesi yerine Türkiye'de düzenlenebilir.
13 Haziran'da Kanada'nın Montreal koşulması beklenen yarış, ülkede Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle düzenlenmeme noktasına geldi. Kanada yerine en güçlü aday geçen sezon takvime dahil edilen Türkiye.
6 Haziran'da Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenecek yarışmanın ardından sonraki hafta İstanbul'un Formula 1'e ev sahipliği yapması bekleniyor.