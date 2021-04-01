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Evergreen şirketinden 1 milyar dolarlık tazminat talebi

Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturan "Ever Given" kargo gemisinin şirketi Evergreen'den 1 milyar dolar tazminat talep edeceği ifade edildi.

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Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına ve milyarlarca ekonomik zarara neden olan "The Ever Given" isimli yük gemisinin şirketi Evergreen'e kötü haber geldi.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısır'daki ulusal televizyonda gemi krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Milyonlarca dolar kaybettik, zarara uğradık"
Rabi kanal idaresi olarak karaya oturan gemiyi 6 günün ardından herhangi bir can kaybı veya gemi ekipmanında zarar oluşmadan kurtarıldığına dikkat çekerek, "Kurumumuz bir günde milyonlarca dolar kaybetti. Zarara uğradık" dedi.

"1 milyar dolar zararın tazmini talep edilecek"
Rabi, kanaldaki seyrüseferin 6 gün boyunca kesintiye uğramasının yanı sıra karaya oturan geminin yüzdürülmesi sırasında kullanılan makina ve araçların yıpranma payı, ekipman ve teçhizat hasarı, teknik ekiplerin ve mühendislerin gün boyu mesaisi göz önüne alındığında gemi krizinin maliyetinin 1 milyar doları geçtiğine dikkat çekti.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, "Kanal İdaresi, karaya oturan geminin sahibi olan firmadan 1 milyar doları aşan zararın tazminini talep edecek." dedi.

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