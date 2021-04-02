Tayvan'da katliam gibi kaza! Yolcu treni raydan çıktı: En az 36 ölü

TAYVAN'ın Hualien bölgesinde 350 yolcuyu taşıyan tren raydan çıktı. Kazada ilk belirlemelere göre en az 36 kişi hayatını kaybetti.

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Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde katliam gibi kaza yaşandı.

Ulusal basının Tayvan Ulaştırma Bakanlığı'na dayandırdığı bilgilere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken, olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kaza ile ilgili gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.