Hangi aşı daha iyi, hangisini yaptıralım? Uzmanlardan dikkat çeken yanıt

Çin aşısı Coronavac’ın ardından Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşılarının da gelmesiyle randevu alanlara seçenek sunulmaya başlandı. Bu da vatandaşın kafasında soru işareti yarattı. Bakın uzmanlar ne diyor? İşte tüm detaylar...

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Türkiye’de yaklaşık 2.5 aydır Çin’in geliştirdiği Coronavac aşısı toplumun bazı kesimlerine uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde başında Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin olduğu BioNTech aşısı da getirildi, soğuk hava depolarına yerleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 1.8 milyon BioNTech aşısının geldiğini, 10 gün içinde bu rakamın 4.5 milyona ulaşacağını açıkladı ve “İsteyene Coronavac, isteyene BioNTech vurulacak” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; aşı randevusu alanlara da seçenek sunulmaya başlandı. Ancak hangi aşıyı seçmesi gerektiği konusunda vatandaşın kafası karışık. Peki uzmanlar ne diyor? İşte yanıtları...

''Alerjik bünyesi olanlar Coronavac aşısını seçebilir''

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, şu ifadeleri kullandı; “Obez kişiler, böbrek rahatsızlığı olan hastalar, şeker hastaları BioNTech, alerjisi olanlar Coronavac aşısını tercih edebilir. BioNTech aşısı immün sistem üzerinde uyarısı daha güçlü, daha kısa sürede yüksek antikor cevabı oluşturuyor. Aşı yapıldıktan bir hafta sonra bağışıklık önemli ölçüde oluşmaya başlıyor. İnaktif olan Coronavac aşısı ise bağışıklık sistemi üzerinde daha zayıf uyarı yapıyor. O nedenle de ikinci dozdan 15 gün sonra etkili bağışıklık gelişiyor. Alerjik bünyesi olanlar Coronavac aşısını seçebilir.

''Şeker varsa BioNTech aşısı tercih edebilirler''

Obezite sorunu olan, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, şeker, böbrek hastaları aşılara karşı daha zayıf yanıt oluştururlar. Bu tip kimseler güçlü bir aşı yanıtı için BioNTech aşısı tercih edebilirler. BioNTech aşısı, yan etki olarak daha fazla kendini gösteriyor. Bunlar, aşı yerinde ağrı, şişlik, ateş, vücut kırgınlığı gibi belirtiler BioNTech aşısında daha fazla görülüyor ama bunların hiçbiri risk oluşturmuyor, kişiyi ağır hastalık geçirme ve ölüm riskinden koruyor. İnaktif olan Coronavac aşısında ise bu tip yan etkiler ya olmuyor ya daha az gözüküyor. Her iki aşı da ağır hastalığı ve ölümü kesin olarak önlüyor. Şu anda yapılan aşıların tümü İngiliz mutantına karşı da etkili. Vatandaşlar hangi aşıya daha hızlı erişebiliyorsa, elde hangi aşı varsa yaptırsın. Ben Çin aşısı olan Coronavac’ı tercih ettim.”

''İnsanların içi rahat olsun''

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan; “Ben şöyle diyorum, ortada olan bazı veriler var. Pfizer BioNTech aşısı yüzde 94 koruyor. İnaktif aşı bizim Hacettepe’de yüzde 83.5 çıktı. Arada bir böyle fark var. İkincisi etkinlik açısından mutant virüse karşı BioNTech etkinliğini biliyoruz ama diğerinin verisini bilmiyoruz. Güvenlik açısından da şu anda mevcut aşıların hiçbirinin önemli bir etkisi yok. İnsanların içi rahat olsun.” ifadelerini kullandı.