İkinci Kürşat Ayvatoğlu vakası! Polis sahte savunma sanayicisi vurgununu böyle ortaya çıkardı

ANKARA'da kendileri Savunma Sanayi Başkanlığı’na bağlı kuruluş olarak tanıtan şirket, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren diğer şirketleri tehdit ederek 5 milyon lira dolandırdı. Şinket çalışanlarının sosyal medya hesapları, Kürşat Ayvatoğlu'nun "güçlü görünmek için" yaptığı gibi üst düzey isimlerle yan yana fotoğraflarla dolu...

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Emniyetin iktidardaki isimlerle yakın görünerek savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketleri tehdit eden şahıslara yönelik operasyonu, 5 milyon TL’lik vurgunu ortaya çıkardı. Ankara’da kendileri Savunma Sanayi Başkanlığı’na bağlı kuruluş olarak tanıtan şirket, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren diğer şirketleri tehdit ederek 5 milyon lira dolandırdı. Beraberindeki 7 kişiyle birlikte gözaltına alınan TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Mesut Alver’in AK Partili birçok isimle birlikte paylaştığı fotoğraflar gündem oldu.

İkinci Kürşat Ayvatoğlu vakası mı?

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yapılan ihbar yeni bir Kürşat Ayvatoğlu, vakasını ortaya çıkardı. Savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren şirketlerin dolandırıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçen ekipler, TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü üzerinde yoğunlaşarak bir süre teknik ve fiziki takipte bulundu.

Kendileriyle iş yapmayanlara tehdit

Sosyal medyada Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bir alt kuruluşu imajı çizen ve iktidardaki birçok isimle yan yana fotoğraflar paylaşan şirket sahibi, kamuoyunda güven kazandı. Şirketlerinin başkanlığa bağlı bir kuruluş olduğunu iddia eden ekip, iş birliği yapmayanları 'iş yapamamakla' tehdit etti.

5 milyon liralık vurgun

Bahsi geçen şirket ayrıca, savunma sanayi alanında ihale kazanan şirketler ile temasa geçerek kendilerine de pay verilmesini talep etti. Şirketlerin kabul etmemeleri durumunda devlet büyükleriyle temaslarının olduğunu ve ihaleyi iptal ettireceklerini söylendi. Şirketin uyguladığı bu yöntemlerle 5 milyon TL'lik vurgun gerçekleştirdi.

Sosyal medyada 'iktidarın yanındayız' mesajı

Kendisini yönetim kurulu başkanı olarak tanıtan kişinin, sosyal medya hesaplarından devletin önemli kademelerinde görev alan kişilerle çekilmiş fotoğraflar paylaşıldığı da görüldü.

7 kişi gözaltında sorguya alındılar

Mali Şube Ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, TR-STS Savunma ve Harp Sanayi Genel Müdürlüğü merkezine gelerek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Mesut Alver'in aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Merkezde yapılan aramalarda çok sayıda aır soft silah, dinleme cihazı ve sinyal kesici jammer ele geçirildi. Yüksek güvenlikli binanın duvarında "Bu tesiste NATO ve milli gizlilik dereceli projeler nedeniyle ses ve görüntü kaydı yapılmamaktadır" yazısı dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete getirildi.