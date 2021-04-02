1 öğrencide virüs tespit edildi örgün eğitime 9 gün ara verildi 8 yerleşim yeri karantinaya alındı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir öğrencinin korona virüs testinin pozitif çıkması ve temaslıların fazla olması neticesinde Kızılcık İlk ve Ortaokulda yüz yüze eğitime 9 gün ara verilirken, ilçede 8 yerleşim yeri de 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Abone ol

Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs ile mücadele kapsamında toplandı. İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı’nın başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanan kurul, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek için uyulması gereken kurallara ilişkin olarak bir dizi kararlar aldı.

Alınan kararlar kapsamında, Kızılcık İlk ve Ortaokulunda bir öğrencide korona virüs tespit edilmesi ve temaslıların fazla olması sebebiyle örgün eğitime 9 gün ara verildi. Ayrıca 8 yerleşim yerinin de salgının kontrolü açısından 10 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.