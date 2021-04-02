Cengiz Ünder'e bir şok daha! İtalyanlar Fenerbahçe'yi duyurdu

Leicester City'de gözden çıkarılan Cengiz Üner için Roma da olumsuz görüş bildirdi. İtalyanlar son yaşanan gelişmeleri ve Fenerbahçe detayını duyurdu.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Cengiz Ünder'in Ada macerası bu sezon itibariyle sona erebilir. Sezon başında kiralık olarak transfer olduğu Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers'ın gözüne giremediği belirtilen Cengiz Ünder'in yeni sezonda takımda düşünülmediği ve bu doğrultuda 25 milyon avroluk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı kaydedildi.

Roma da gözden çıkardı

Sky Italia'da geçtiğimiz günlerde yer alan bu haberin ardından sezon sonunda Roma'ya döneceği konuşulan 23 yaşındaki futbolcu için bu kez İtalya'dan kötü haber geldi. Çizme basını, Cengiz Ünder'in Roma'nın da gelecek planları arasında yer almadığını yazdı.

Fenerbahçe'nin ilgisi var

İtalyan temsilcisinin Cengiz Ünder için yüksek bonservis ödeyecek bir kulüp arayışına geçtiği kaydedilirken, yetenekli futbolcu ile Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği öne sürüldü. Haberde, Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için ayırdığı bütçenin detaylarından bahsedilmedi.