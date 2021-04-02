Erol Bulut gitti Emre Belözoğlu değiştirdi! Dikkat çeken detay

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kalan on maçta farklı bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyor. Belözoğlu ve ekibi ligde kalan 10 maç üzerine bir plan yaptı. Öte yandan Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un uygulamasını değiştirdi.

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Yaz transfer döneminden bu yana yaptığı 22 transfer ile şampiyonluğun en büyük favorisi olan Fenerbahçe'de sürpriz kayıplar işi zorlaştırdı. Kötü gidişatın ardından sarı lacivertli yönetim teknik direktör Erol Bulut ile yolları ayırıp göreve Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Derbileri bitiren sarı-lacivertliler sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatyaspor (D), Gaziantep, Başakşehir (D), Kasımpaşa, Alanyaspor (D), Erzurumspor, Ankaragücü (D), Sivasspor ve Kayserispor (D) maçlarına çıkacak. Artık puan kaybetme kredisi çok fazla kalmayan Fenerbahçe’nin zirvedeki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray birbirleriyle oynayacak. Bu maçtan çıkacak her türlü sonuç sarı-lacivertli takımın işine yarayacak.

İdman sürelerini kısalttı

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kalan on maçta farklı bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyor. Erol Bulut’tan farklı olarak antrenman sürelerini kısaltan Belözoğlu çift kale maçlarda fiziksel temasa önem veriyor.

Pas oyunu vurgusu

“Maçlar böyle sert ve temaslı geçecek” ifadesini kullanan Belözoğlu bunların provasını idmanlarda yapıyor. Genç çalıştırıcının üzerinde durduğu bir başka konu ise pas oyunu. Yetenekli bir oyuncu grubuna sahip olunsa da bunun tam olarak kullanılmadığı tespit edildi. Bu nedenle kalan son on maçta topa sahip olan, pas trafiği yapan ve fiziksel mücadeleden kaçınmayacak bir takım hedefleniyor.