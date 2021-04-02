Joachim Löw, Fenerbahçe'ye gelirse Draxler'i getirecek

Yeni sezonda teknik direktörlüğe Joachim Löw'ü getirmek için çalışan Fenerbahçe yönetiminin transfer planı ortaya çıktı. Löw teklifi kabul ederse, milli takımdan öğrencisi Draxler'e teklif yapılacak. Yıldız futbolcu sezon sonunda PSG'den ayrılacak.

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Bu sezon da yaşanan büyük hayal kırıklığının yeni sezon planlamasına erken başlayan Fenerbahçe'de gündem çok yoğun. Teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü isim Joachim Löw'ü getirmek için büyük bir çaba harcayan Sarı- Lacivertliler'in müthiş transfer planını ortaya çıktı. Yönetim eğer Löw'ü ikna ederse rotasını, Alman hocanın milli takımdan öğrencisi olan Julian Draxler'e çevirecek. 27 yaşındaki futbolcunun PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Transferde Löw kozu

Fransız basınına göre Draxler sezon sonunda kesin olarak PSG ile yollarını ayıracak. Fenerbahçe, Löw'le anlaşması durumunda, başarılı teknik adamı transferde koz olarak kullanacak. Birçok önemli kulübün transfer gündemindeki Draxler'in Löw faktörüyle Türkiye'ye gelebileceği belirtiliyor.

56 kez milli oldu 7 gol attı

Alman yıldız orta alanın her bölgesinde görev yapabilen tam bir joker. 27 yaşındaki Draxler, tamamı Löw döneminde olmak üzere 56 kez Almanya formasını giydi ve 7 gol atmayı başardı.