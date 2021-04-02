TDP Lideri Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa'da sünnet düğününe katıldı renkli görüntüler verdi
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa ziyaretinde bir sünnet düğününe katıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.Abone ol
TDP Lideri Mustafa Sarıgül, beraberindeki parti kurmaylarıyla birlikte Şanlıurfa’ya geldi.
Sosyal medya hesabından Şanlıurfa gezisinin her anını paylaşan Sarıgül'ün yöresel kıyafetli fotoğrafları dikkat çekti.
Sünnet düğününe katıldı
Sünnet düğününe katılan Mustafa Sarıgül, daha sonrasında sünnet çocuğuyla birlikte çiğ köfte yedi. Sarıgül, çiğ köfte yapımında su döküp, sıra gecesi müziklerine eşlik ettiği anları "Şanlıurfa'ya gelip çiğ köfte yememek olmazdı" yorumuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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