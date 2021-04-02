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MSB: Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişinin Şanlıurfa'da yakalandığını duyurdu. 

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Yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan biri DEAŞ'lı 2 kişi yakalandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize yönelik bir terörist geçişi daha başarılı şekilde önledi. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışan ve Şanlıurfa’daki hudut personelimizin dikkati sayesinde yakalanan 2 kişiden birinin DEAŞ’lı terörist olduğu belirlendi" denildi.

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