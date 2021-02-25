Cem Uzan: Anayasa değişikliği olmadığı takdirde Erdoğan bir daha aday olamaz

Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, "Ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Erdoğan 2 kere seçildi. Anayasa değişikliği olmadığı takdirde Sayın Erdoğan bir daha aday olamaz." düşüncesini dile getirdi.

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11 yıldır yurtdışına yaşayan Cem Uzan, Zanka TV’de yayınlanan Ferit Atay’ın sunduğu 'Sorgulu Yorum' programında açıklamalarda bulundu. Uzan, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, değişiklik yapılmadığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olamayacağını söyledi.

"Sayın Erdoğan bir daha aday olamaz"

Cem Uzan, şu açıklamalarda bulundu: Gayet basit. Reform falan bunların hepsini kaldırın atın kenara. Yeni anayasa bir nedenden dolayı konuşuluyor; mevcut anayasaya göre bir kişi sadece 2 kere cumhurbaşkanı seçilebilir. Ben yanlış hatırlamıyorsam Sayın Erdoğan 2 kere seçildi. Anayasa değişikliği olmadığı takdirde Sayın Erdoğan bir daha aday olamaz.

Anayasa değişikliği olmadan ben aday olabilirim diyor mu bugün Sayın Cumhurbaşkanı? Diyemez, çünkü anayasa net.

Tek tur, ikinci tur konularına girmiyorum ben daha orada da bazı manipülasyonlar yapılacak ama onlar alt başlıklar. Aslında halktan, milletten gizlenen tek bir amaç var; o da Sayın Erdoğan bir daha aday olamıyor.

"Bahçeli anayasayı bilmeden mi konuşuyor?"

Bakın Sayın Devlet Bahçeli çıktı dedi ki, ‘2023 senesinde Cumhur İttifakı’nın adayı bizim için Recep Tayyip Erdoğan’dır’. Sayın Bahçeli anayasayı bilmeden mi konuşuyor? Hayır. Sayın Bahçeli anayasayı çok iyi biliyor, o maddenin de ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Anayasa kaç defa değiştirildi? Siz bile hatırlamıyorsunuzdur, ben de hatırlamıyorum baya bir değişti. En son 2017’de değiştirildi. Sayın Erdoğan, 2017’de değiştirilen anayasayı sen yazdın. Senin kurmayların yazdı. Sen de çıktın bu anayasayı pazarladın, milleti ikna ettin anayasa yürürlüğe girdi.

Şimdi niye değiştiriyoruz tekrardan? Bu imar planı değil ki, bir ülkenin anayasasından bahsediyorsunuz.

Türkiye’de artık Sayın Erdoğan’ın vesayetinin hakimiyeti var. Uluslararası devlet hukukunda meşruiyet, meşru olma terminolojisi var. Bu çerçeveden baktığınızda, zırt pırt kendisi için anayasa değiştiren başka devlet başkanları da gelmiştir dünyada ama bunların hepsi, uluslararası platformlarda hem kendileri hem de devletleri meşruiyetlerini kaybetmişlerdir.