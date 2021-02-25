Fenerbahçe, Daum'la 2 hafta önce görüşmüş!

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine düşünülen Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçildiği ortaya çıktı. Daum gelmeye dünden razı ama yönetim endişeli.

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Göztepe yenilgisi sonrası tam bir kaos ortamına giren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündemi sarstı. Yönetimin ismi Erol Bulut'un yerine geçen Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği öne sürüldü. İddialara göre Galatasaray yenilgisinden sonra Alman hocayla bağlantı kuruldu.

Takvim'de yer alan habere göre; derbiden iki gün sonra yani 8 Şubat'ta resmi olmayan yollardan Daum'la görüşüldüğü belirtiliyor. Tecrübeli hoca bu nedenle yaklaşık 2 haftadır Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldı.

Rapor bile hazırlamış

Daum'un takımın artı ve eksileriyle ilgili rapor bile hazırladığı iddia ediliyor. Alman teknik adamın hem Türkiye hem Fenerbahçe'yi çok özlediği ve dönüş için can attığı da ifade ediliyor.

Daum gelmeye dünden razı

3 yılı aşkın süredir takım çalıştırmayan Daum'un, "Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı varsa hiçbir şart sunmadan her türlü teklifi kabul ederim" mesajını yönetime gönderdi gelen bilgiler arasında. Daum 11 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istiyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi hem Erol Bulut hem de yeni hoca konusunda kesin kararını vermedi.

En son Bursaspor'u çalıştırdı

Son olarak Romanya'yı çalıştıran Christoph Daum'un görev yaptığı son kulüp takımının 2014 yılında Bursaspor olması yönetimi endişelendiriyor.