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ABD Cemal Kaşıkçı raporunun gizliliğini kaldırmaya hazırlanıyor

ABD’nin Cemal Kaşıkçı Cinayeti ile ilgili raporları perşembe günü açıklaması bekleniyor.

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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürülmüş, cesedi parçalanarak yok edilmişti.

Uçak şirketi veliaht prense ait
Kaşıkçı cinayetinin akabinde Wall Street Journal'da yer alan 10 Ekim 2018 tarihli konu hakkında bilgisi olan kişilere dayandırılan haberde de infaz timini taşıyan Gulfstream uçaklarının Muhammed bin Selman'ın kontrolü altındaki bir şirkete ait olduğu yazılmıştı.

ABD-Suud ilişkileri yeniden yapılandırılıyor
ABD’ 2018 yılında kongrede gizli olarak yayınlanan raporun gizliliğinin kaldırılarak açıklamaya hazırlanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden’in Suudi Arabistan ile ABD arasındaki yakın ilişkilerden uzaklaşma isteğinin bir parçası olarak görülüyor.

Sorumlu olarak veliaht prensin gösterilmesi bekleniyor
ABD Haber alma teşkilatlarında konu ile ilgili 4 kişi tarafından hazırlanmış olan raporda cinayetin sorumlusu olarak tahtın varisi Mohammed Bin Salman’ın tek sorumlu olarak gösterilmesi bekleniyor.

Biden’in bugün 85 yaşındaki Suudi Kral ile görüşeceğini açıklayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, raporun da yayınlanmaya hazırlandığını belirtti.

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