Galatasaray'da Muslera depremi! Yönetime son sözünü söyledi

Galatasaray'ın yeni sözleşme için görüşmeler yaptığı Fernando Muslera'nın menajerinden, yönetimi şoka uğratan yanıt geldi.

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Ara transfer döneminde yaptığı nokta transferlerle Süper Lig'de liderliği yükselen Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar şampiyonluk için tam gaz çalışmalara devam ederken bir yandan da sezon sonu transfer çalışmalarına devam ediyor.

"Biz Haziran'da olmayabiliriz"

Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek isimlerin en başında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim geliyor. Konuyla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Biz devam etmezsek Fatih hoca da devam etmeyebilir" diyen Mustafa Cengiz, "Opsiyonu koydurtan Fatih hocamız; 2+3! Biz Haziran'da olmayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bunun ibra ile de bir alakasız yok! Ben insan olmayana, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bir takım kurul başkanları var, bunlar yapıyor. Bize üzenler, dost görünenlerin gülmeleri. Fenerbahçe galibiyetine bile üzülen Galatasaraylılar var, bunları günü geldiği zaman açıklayacağım Ben başkan olduğum gün Fatih hocamız beni aradı ve "Başkanım hemen görevi bırakabilirim" dedi, asla dedim. Hocaya zaten oraya getirenlerden biri de benim. Hocam sözleşmesine kendisi 2+3'ü koydu, öyle değerli bir adamdır, öyle asildir" şeklinde konuştu.

Görüşmeler başladı

İç transfer çalışmalara devam eden Sarı kırmızılı kulüpte takımın artık simgesi haline gelen Muslera'nın da sözleşmesi sona eriyor. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor deplasmanında sakatlanarak 8 ay sahalardan uzak kalan Uruguaylı file bekçisi ile görüşmeler başladı.

Teklifi kabul etmedi

Döndüğünden beri çıktığı 7 maçın da kazanılması sonrasında vazgeçilmezliği bir kez daha ortaya çıkan Uruguaylı kaleciye sakat olduğu dönemde yeni sözleşme önerildiği ancak menajerinin kabul etmediği ortaya çıktı. Geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında menajeri Daniel Fonseca ile iki kez görüşme yapıldığı, 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık teklif sunulduğu ve sözleşmesinde yer alan 5 bin euro'luk puan priminin de devam etmesi önerildiği öğrenildi.

Son sözünü söyledi

Menajer Fonseca, yönetim ile yaptığı görüşmede Muslera'nın pandemi döneminde 575 bin euro'luk (maaşının yaklaşık yüzde 16'sı) bir indirim yaptığını söyledi. Yeni sözleşmede yüzde 20'ye kadar indirim yapabileceğini ancak 2 milyon 865 bin euro'dan daha fazlasını kabul edemeyeceği cevabını verdi. Yönetim, menajer Fonseca'ya bir kez daha çağrı yaptı ve görüşmek istediklerini iletti. Ünlü menajer ise son sözünü söylediğini, altında bir rakama görüşme yapmak istemediği iletti.