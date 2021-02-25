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Bilim Kurulu toplanıyor! Karadeniz Bölgesi için 15 gün sokağa çıkma yasağı gündemde 1 Mart'ta neler olacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00'de toplanıyor. Toplantıda 1 Mart'ta hangi yasaklarda gevşemeye gidileceğine son şekli verilecek. Sokağa kısıtlama saatlerinin kısaltılması, kafe e restoranların kontrollü olarak açılması gündemde.

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Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de toplanacak. Toplantı sonrasında saat 1:00'da Bakan Koca'nın basın açıklaması yapacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, "1 Mart'ta gevşeme adımları başlıyor" demişti.

İşte o adımların neler olacağı bugünkü Bilim Kurulu toplantısında kararlaştırılacak. Sokağa çıkma yasağı saatlerinin kısaltılması ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verilmesi gündemde. Kafe ve restoranların ise illerdeki vaka sayısına göre açılıp açılmayacağına karar verilecek. 

Yeni uygulamada illerdeki vaka sayısına göre gevşeme ya da yeni yasaklar getirilecek. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde artan vaka sayıları nedeniyle bölgeye yönelik yeni kısıtlama kararlarının çıkabileceği belirtiliyor. 

Vaka artışının en fazla olduğu ilk 5 şehrin Karadeniz'de olması nedeniyle bu şehirlerde 15 gün tam kapanma dahil bir dizi önlem alınabileceği belirtiliyor. Sokağa çıkma yasağı dışında şehirler arası seyahat yasağı ve cezaların daha da ağırlaştırılması gibi önlemler masada...

BAKAN KOCA BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çin'in ücretsiz sağladığı 1 milyon aşıya para ödendiği iddiasına ilişkin "Vatandaşa verilmeyecek hiçbir hesabımız yok." ifadelerini kullanıp, bugünkü basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunacağını söylemişti.

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