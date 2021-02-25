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Hazine Bakanı Lütfi Elvan açıkladı: 'Ekonomik Reform' çalışmalarımızda sona geldik

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ekonomik Reform çalışmalarımızda sona geldik." açıklaması yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bilgiler aktardı. Hazine Bakanı Elvan, "Makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren 'Ekonomik Reform' çalışmalarımızda sona geldik." ifadelerini kullandı. 

"2021 yılı reformlar yılı olacak" diyen Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak." bilgisini paylaştı.

Hazine Bakanı Elvan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

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