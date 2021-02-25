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Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'nin HDP'lilerin fezlekesi ile ilgili kararını canlı yayında açıkladı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Meclis'e gelen HDP'lilerin fezlekesi ile ilgili kararını canlı yayında açıkladı. Ağıralioğlu, HDP'yi terörün gölgesinde gördükleri için dokunulmazlık fezlekelerinde parti olarak "Evet" oyu kullanacaklarını söyledi.

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Dün 6-8 Ekim olayları ile ilgili 9 HDP'li milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler Meclis'e ulaştı.

Pervin Buldan, Hüda Kaya ve Meral Danış Beştaş'ın da aralarında olduğu 9 HDP'li milletvekili hakkında, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak suçundan hazırlanan fezleke, önce Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'da görüşülecek.

Komisyonun raporu doğrultusunda Genel Kurul'da milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılması talebi oylanacak. Dokunulmazlıkları kaldırılırsa vekiller hakkında yargı süreci başlayacak.

İYİ Parti 'evet' diyecek
9 HDP'li vekili hakkında Meclis'e gönderilen fezlekelerle ilgili İyi Paiyirti'nin kararı da netleşti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Burada sunucu Ahmet Hakan Coşkun'un “6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak” suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, “Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dolayısıyla TBMM'de bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Evet diyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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