Fahrettin Altun'dan CHP'li Özel'e sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, isim vermeden CHP'li Özgür Özel'e yüklendi. CHP'deki Gara operasyonuyla ilgili eleştirilere "PKK'ya payanda olmak için ne kadar alçalacaksınız?" diye soran Altun, terör örgütüne propaganda desteği vermeyin çağrısı yaptı.

Abone ol

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada da gündem olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” sözlerine tepki gösterdi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada CHP'li Özel'in sözlerini alıntılayan Altun, "PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız?" diye sordu. "Devletin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütünün propaganda desteği vermeyin" diyen Altun, yaşananları "yazık" ifadesiyle nitelendirdi.

İşte Altun'un o paylaşımı;



CHP'li Özel ne demişti?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında Gara'da şehit edilen sivillerle ilgili "Esas meselenin kendisi şudur; "Oradaki sorun kimin öldürdüğü değil" ifadelerini kullandı.