BIST 1.483
DOLAR 7,16
EURO 8,73
ALTIN 415,80
HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Fahrettin Altun'dan CHP'li Özel'e sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, isim vermeden CHP'li Özgür Özel'e yüklendi. CHP'deki Gara operasyonuyla ilgili eleştirilere "PKK'ya payanda olmak için ne kadar alçalacaksınız?" diye soran Altun, terör örgütüne propaganda desteği vermeyin çağrısı yaptı.

Abone ol

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada da gündem olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Şehitlerimizi kimin öldürdüğünün önemi yok” sözlerine tepki gösterdi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada CHP'li Özel'in sözlerini alıntılayan Altun, "PKK’ya payanda olmak için daha ne kadar alçalacaksınız?" diye sordu. "Devletin terörle mücadelesine destek vermiyorsunuz, bari terör örgütünün propaganda desteği vermeyin" diyen Altun, yaşananları "yazık" ifadesiyle nitelendirdi.

İşte Altun'un o paylaşımı;


CHP'li Özel ne demişti?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında Gara'da şehit edilen sivillerle ilgili  "Esas meselenin kendisi şudur; "Oradaki sorun kimin öldürdüğü değil" ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Sigorta prim teşviki 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı
Osman Nuri Kabaktepe: Seçim bizim İstanbul da bizim
Bebeklerde kabızlık nasıl geçer bebek kabızlığına iyi gelen masaj ve çözüm
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ucuz ekmek' şikayetine tepki
Demirtaş'ın PKK'lı kardeşinin kitabı İBB'ye ait kitapçıda satışa çıktı!
Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı
Slovenya Başbakanı'ndan tepki çeken Kur'an paylaşımı!
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Kanal İstanbul açıklaması
Fahrettin Koca, cenazedeki görüntü için özür diledi
Yorumlar 7 yorum