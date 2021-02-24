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Sigorta prim teşviki 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı

Demirören Haber Ajansı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sigorta prim teşviki süresinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; 51 il ve 2 ilçede üretim ve istihdamı artırmak için sigorta prim teşvik süresinin Cumhurbaşkanlığı kararı ile yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararını paylaşarak, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanun'daki 5 puanlık indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden ilave 6 puan olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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