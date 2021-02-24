BIST 1.483
DOLAR 7,15
EURO 8,70
ALTIN 413,44
HABER /  GÜNCEL

Fahrettin Koca, cenazedeki görüntü için özür diledi

Hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için eleştiri oklarının hedefinde olan Sağlık Bakanı Koca, o görüntülerle ilgili özür diledi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili konuştu.

Cenaze töreninde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için eleştirilen Bakan Koca, "Ben cenazede sosyal mesafenin ortadan kalkabileceğini öngöremedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan özür diliyorum. Bizler 83 milyon olarak eşit fedakarlık göstererek pandemiyle mücadeleye katkı sağladık" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'bedava aşı' iddiasına cevap
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bedava aşıya para veriliyor' iddiasıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Verilmeyecek hesabım yok. Yarın yapacağım toplantıyla detaylı bir açıklama yapacağım" dedi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi

ÖNCEKİ HABERLER
Afta nasıl kaç günde geçer afta ne iyi gelir? Ağız yarasının dermanı karbonat
Altında yükseliş sürecek mi? Teknik uzman Tunç Şatıroğlu ons altında hedefi gösterdi
Manisa'da baş ağrısı şikayetiyle gitti şok haberi aldı! Üniversiteli Hatice yardım istiyor
Zonguldak'ta 7 bin TL geliri olan kadın yardım istedi, Vali şok oldu!
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Şubat 2021)
Hatay'da yurda kaçak girmeye çalışan ikisi HTŞ mensubu 9 kişi yakalandı
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezleke meclise geldi
Kripto para madenciliğine ilgi bilgisayar parçalarının fiyatını yükseltti
Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız
Sağlık Bakanı Koca'dan yüz yüze eğitim mesajı
Yorumlar 20 yorum