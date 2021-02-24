Fahrettin Koca, cenazedeki görüntü için özür diledi

Hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için eleştiri oklarının hedefinde olan Sağlık Bakanı Koca, o görüntülerle ilgili özür diledi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili konuştu.

Cenaze töreninde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için eleştirilen Bakan Koca, "Ben cenazede sosyal mesafenin ortadan kalkabileceğini öngöremedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan özür diliyorum. Bizler 83 milyon olarak eşit fedakarlık göstererek pandemiyle mücadeleye katkı sağladık" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'bedava aşı' iddiasına cevap

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bedava aşıya para veriliyor' iddiasıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Verilmeyecek hesabım yok. Yarın yapacağım toplantıyla detaylı bir açıklama yapacağım" dedi.