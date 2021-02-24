Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 28.285'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 660'ı semptomatik olmak üzere 9 bin 561 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 72 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 5 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 297 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi. Toplam test sayısı 32 milyon 684 bin 747'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 200 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

Dün vaka sayısı 9 bini geçmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybederken, 633'ü semptomatik olmak üzere 9 bin 107 yeni vaka tespit edilmişti.



