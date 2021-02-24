Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezleke meclise geldi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezleke hazırlananlar içinde HDP milletvekillerinin de bulunduğunu söyledi. 'Dokunulmazlıklarının kaldırılması' istemiyle 25 milletvekili hakkında hazırlanan 33 fezlekede 'terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' gibi suçlamalar yer alıyor.Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Mustafa Şentop, hazırlanan 33 farklı fezlekenin meclise ulaştığını belirtti. Şentop, bir soru üzerine, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezleke hazırlananlar içinde HDP milletvekillerinin de bulunduğunu söyledi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında bir fezlekenin gelip gelmediği sorusuna karşılık Şentop, bu konuda henüz bir kararın meclise ulaşmadığı yanıtını verdi.
HDP'li 9 milletvekili hakkında 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak suçundan fezleke hazırlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından Kobani olaylarının meydana geldiği 6-7-8 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak üzere çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda; HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, Anayasa'nın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç neyse aynen işleyecektir"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin meclise geldiği hatırlatılarak, "HDP'li milletvekillerinin fezlekeleri meclise geldi. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Süreç neyse, o süreç aynen işleyecektir. Biliyorsunuz, bu konularla alakalı meclise gelir. Meclis komisyonlarda falan müzakerelerini yapar. Ondan sonra da genel kurula gelir. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar" ifadelerini kullandı.
33 fezlekenin ayrıntıları
AA muhabiri, TBMM'ye gönderilen 33 fezlekenin ayrıntılarına ulaştı.
Buna göre; CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır'ın fezlekesi 'hakaret', Candan Yüceer'in fezlekesi 'ses ve görüntülerin kayda alınması', Ömer Fethi Gürer'in dosyası 'basit yaralama' suçunu içeriyor.
Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un fezlekesinde ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'silahlı yağma' suçlamaları yöneltiliyor.
Diğer 29 fezleke ise 20'si HDP, biri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) milletvekilinin işlediği belirtilen suçları kapsıyor.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile milletvekilleri Ayşe Sürücü, Garo Paylan, Ayşe Acar Başaran, Pero Dundar, Berdan Öztürk ve Sezai Temelli'nin ikişer fezlekesi bulunuyor.
Buldan, grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında 'Kobani soruşturması' kapsamında hazırlanan fezlekede 'devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma', 'adam öldürme', 'adam öldürmeye teşebbüs', 'yağma', 'bayrak yakma' gibi suçlamalar yer alıyor.
Ayrıca fezlekelerde HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün 'terör örgütü propagandası yapma' ve '2911 sayılı kanuna muhalefet';
Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın 'suçu ve suçluyu övme'; Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarını işledikleri belirtiliyor.
Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın fezlekesinde '2911 sayılı kanuna muhalefet', 'terör örgütü propagandası yapma'; Mardin Milletvekili Pero Dundar'ın dosyasında 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme', Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un fezlekesinde ise 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçları yer alıyor.
HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün fezlekesi 'terör örgütü propagandası yapma', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'; İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün fezlekesi 'terör örgütü propagandası yapma'; Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın fezlekesi 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarını içeriyor.
Siirt Milletvekili Sıdık Taş'ın fezlekesi 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'; Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin fezlekesi 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'; Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in fezlekesi 'terör örgütü propagandası yapma; 'İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un dosyası ise '2911 sayılı kanuna muhalefet' suçunu kapsıyor.
Buldan'ın ikinci fezlekesinde 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'; Beştaş'ın ikinci fezlekesinde 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik'; Temelli'nin ikinci dosyasında 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamaları yöneltiliyor.
DBP Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke ise 'terör örgütü propagandası yapma' suçunu içeriyor.