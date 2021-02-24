Osman Nuri Kabaktepe: İstanbul'u yeniden kazanacağız

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde söz alan il başkan adayı Osman Nuri Kabaktepe "Bizim olan İstanbul'u yeniden alacağız. Ulaşamadığımız kim varsa ayağına gideceğiz" dedi.

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Yeni AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde ilk konuşmasını yaptı. Kabaktepe, ilk konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'u kazanacaklarının sözünü verdi.

"2023 seçimlerini kazanacağız"

Osman Nuri Kabaktepe, konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"2023 seçimlerini kazanacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Başkanlıklar gelip geçicidir, aslolan davadır. Teşkilat işi, gönül işidir. Gönül işi, muhabbetle sağlanır. Bizler sessiz devrimi gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan ile bu günlere geldik. Yapacak daha çok işimiz var. Ülkenin başına gelen onca badire, darbe girişimlerinde milletimize güvendik. Milletimiz bu güveni boşa çıkarmadı ve gerekli tavrı gösterdi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle, gönül yapmaya geldik. Hizmetin aşığı, hırsın düşmanı olmaya geldik."

"Kapısı çalınmadık kimse bırakmayacağız"

İstanbul'u sokak sokak, karış karış dolaşacağız. Kapısını çalmadık, derdiyle dertlenmedik kimse bırakmayacağız. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum; İstanbul'da bir seferberblik olarak çalışacağız. İstanbul teşkilatı olarak; İstanbul kadar çoğulcu, İstanbul kadar renkli, İstanbul kadar kapsayıcı, İstanbul kadar geniş ufuklu, İstanbul kadar sevgi dolu, İstanbul kadar gönlü geniş olacağız.

İddialı konuştu: İstanbul'u yeniden kazanacağız

"İstanbul teşkilatı olarak; tarihin huzurunda söz veriyoruz. Diyoruz ki; tarihiyle, inancıyla, insanıyla ve ruhuyla bizim olan İstanbul'u yeniden kazanacağız. Diyoruz ki; İstanbul teşkilatları olarak haydi bismillah. Ve diyoruz ki; vira bismillah. Akıbet tamam inşallah. Haykırıyoruz; elhamdülillah. "