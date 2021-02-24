Sağlık Bakanı Koca'dan yüz yüze eğitim mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüz yüze eğitimin başladığı köy okullarımızda görevli öğretmenlerimizin aşılanmasına başlandı'' açıklamasında bulundu

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüz yüze eğitimin başladığı köy okullarımızda görevli öğretmenlerimizin aşılanmasına başlandı. İlk aşıyı Bakan arkadaşım Sayın Ziya Selçuk oldu. Daha güvenli bir eğitim ortamı için birlikte gayret etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.