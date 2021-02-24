AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den CHP'ye Gara tepkisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "13 tane kardeşimiz şehit edildi, içimiz yandı. Kimdi o yavrular, sizin, bizim ve çevremizdeki herkesin evlatları. Bir gün olsun ne HDP'lilerden ne onlardan (CHP) 'Kahrolsun PKK, Allah belasını versin bu lanet örgütün.' diye bir söz duymadık. Bu elbette bizim içimizi acıtır. Utanmadan 'Bu işin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır.' demeye başladılar." dedi.

Abone ol

Mehmet Özhaseki, Ağrı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Ağrı 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti kongrelerinin coşkuyla yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin mazlumların sesi olduğunu ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Geçmişe doğru herkes hangi hükümetleri hatırlıyorsa aklına getirsin. Onların bulunduğu dönemlerde ve onların yaptığı işlerden hepsinden daha başarılıyız. Ulaşımda başarılı mıyız, başarılıyız. Hiç konuşulmaz bile. 6 bin kilometrelik yoldan 30 bin kilometrelik çift yola çıkmış. Köprüler, havaalanları, yerin altından ve üstünden geçen bizim yaptığımız ulaşım yolları. Sağlıkta başarılı mıyız, elhamdülillah. Pandemi döneminde dünya şaşkınken biz 26 sağlık tesisi açtık. Hastanelerimiz bir kuruş para almadan vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Dünya sınıfta kaldı. Büyük büyük konuşanlar ve 'Büyük ülkeyiz.' diye konuşanlar, hepsi perişan oldular ama elhamdülillah bizler Türkiye olarak en iyi sağlık hizmetini verdik. Enerjide, savunma sanayinde ve her alanda başarılıyız."

"HDP, PKK'nın siyasi sözcüsü ve uzantısı"

Özhaseki, Türkiye'deki terör örgütlerinin tamamının dışarıdan desteklendiğini ve milletin kardeşliğine kurşun sıktığını belirterek terörle en sert şekilde mücadele ederek onları temizlemeye güçlerinin yettiğini dile getirdi. HDP'yi eleştiren Özhaseki, "Bu örgütlerle mücadele ederken içimizi acıtan ve doğrusu bu milletin vergileriyle, tertemiz sizlerin ödediği vergilerle toplanmış olan para ve bütçeden maaşını alıp Türkiye Büyük Millet Meclisinde oturup bu terör örgütlerini kınayamayan ve onların sözcülüğünü yapanlar doğrusu benim içimi acıtıyor. HDP'yi biliyoruz, söylemeye gerek yok. Zaten bu PKK'nın siyasi sözcüsü ve uzantısı. Sizin de son günlerde şahit olduğunuz olaylar bunun ispatı." dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın terör örgütü FETÖ'nün operasyonuyla kasetle gönderildiğini ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirildiğini aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Deniz Baykal sol görüşlü, yerli ve bu toprakların ürünü. Bizim Kılıçdaroğlu her şeye müsait. Konuştuğu zaman ben daha doğru kelamına neredeyse rastlamadım. Benim de başımdan geçen olaylardan bile biliyorum. Durmadan yalan söylüyor. Ne yazık ki böyle bir insanla da karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da 2 taktikleri var. Birincisi, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan gidince ne olacak. Sizin bu milleti idare etme gibi bir yetkiniz ve ehliyetiniz var mı, yok. Bu millete verebileceğiniz bir şey var mı, hayır. Yapacağınız bir şey var mı, hayır o da yok. O zaman niye göndermeye çalışıyorsunuz ?"

"Utanmadan 'Bu işin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır' demeye başladılar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün dünyasının Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve AK Parti karşıtlığı üzerine kurulu olduğunu söyleyen Özhaseki, şunları kaydetti:

"Doğrusu AK Parti'yi iktidardan gönderebilmek adına söylemediği yalanı bırakmıyor. Her gün yalanı da mübah görerek hayatını devam ettiriyor. Karşımızda ne yazık ki böyle bir ana muhalefet var. Bir taraftan da PKK'ya arka çıkmaya devam ediyor. 13 tane kardeşimiz şehit edildi, içimiz yandı. Kimdi o yavrular, sizin, bizim ve çevremizdeki herkesin evlatları. Bir gün olsun ne HDP'lilerden ne onlardan (CHP) 'Kahrolsun PKK, Allah belasını versin bu lanet örgütün.' diye bir söz duymadık. Bu elbette bizim içimizi acıtır. Utanmadan 'Bu işin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır.' demeye başladılar."

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Savcı Sayan da programda selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından gidilen seçimde Halil Özyolcu, AK Parti Ağrı İl Başkanı oldu.