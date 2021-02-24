ABD'de bir cani komşusunu öldürüp kalbini akrabalarına yedirdi

Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Oklahoma eyaletinde 3 kişiyi öldürmekle suçlanan 42 yaşındaki Lawrence Anderson, komşusunu öldürüp kalbini akrabalarına yedirmek için pişirdiğini itiraf etti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oklahoma eyaleti Chickasha şehrindeki yaşayan 42 yaşındaki Lawrence Anderson, 9 Şubat'ta 41 yaşındaki Andrea Lynn Blankenship'ı evinde bıçaklayarak öldürdü. Blankenship'in evinden ayrılan Anderson, yanlarında yaşadığı akrabalarının evine gitti.

Oklahoma Eyalet Soruşturma Bürosu, Anderson'ın 'kalbi kendi evine götürdüğü ve ailesine yedirmek üzere kalbi patatesle pişirdiği' belirtti.

Erkenden salıverildi

2017 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırılıp erken salıverilen Anderson'ın o zamandan beri akrabaları Delsie Pye ve Leon Pye ile yaşadığı ifade edildi.

Oklahoma Eyalet Soruşturma Bürosuna göre; Anderson daha sonra 67 yaşındaki Leon Pye ve onun 4 yaşındaki torunu Kaeos Yates'i öldürdü. Delsie Pye'nin de iki gözünden bıçaklandığı ancak saldırıdan sağ kurtulduğu ifade edildi. Anderson'ın cinayetleri işlediği gün gözaltına alındığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan Anderson'un suçunu itiraf etmesi üzerine 2 gün sonra Blankenshi'in cansız bedeni bulundu.

Anderson'un Grady Şehir Hapishanesinde bulunduğu ve 'uyuşturucu, aile içi şiddet' gibi suçlardan sabıka kaydığı olduğu belirtildi.