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Hatay'da yurda kaçak girmeye çalışan ikisi HTŞ mensubu 9 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay Reyhanlı'da yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan, ikisi terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mensubu 9 kişinin yakalanarak Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarının yakaladıkları kişilerden ikisinin terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mensubu olduğu belirtildi.

Yakalanan kişiler, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

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