Hatay'da yurda kaçak girmeye çalışan ikisi HTŞ mensubu 9 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay Reyhanlı'da yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan, ikisi terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mensubu 9 kişinin yakalanarak Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiğini duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarının yakaladıkları kişilerden ikisinin terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) mensubu olduğu belirtildi.
Yakalanan kişiler, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.