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Zonguldak'ta 7 bin TL geliri olan kadın yardım istedi, Vali şok oldu!

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz Başkanlığında yapılan halk toplantısında yardım istemeye gelen bir kadın, Vali Tutulmaz'ı şok etti.

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Valilikten yardım istediğini ancak alamadığını kadının aylık evine 7000 TL gelir girdiği belli oldu. Vali Tutulmaz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Recep Civelek'e vatandaşın neden yardım alamadığını sordu.

Civelek, vatandaşın evine 7000 TL gelir girdiğini ve bu yüzden yardım etmediklerini belirtti. Vali Tutulmaz, "Yeniden araştırma yapılsın sonra tekrar bakalım Çünkü senin dediğinle müdürün dediği arasında büyük fark var" dedi.

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