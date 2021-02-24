Sakarya'da otomobilin çarptığı Rabia Kılınç 3 gün süren yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Rabia Kılınç (25), yıllık izinli olarak bulunduğu Sakarya'da otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. 3 gün yoğun bakım ünitesinde kalan Kılınç'ın yaşam mücadelesini kaybetmesi ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu.

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GAZİANTEP Şehitkamil İlçe Nüfus Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Rabia Kılınç (25), yıllık izin alarak arkadaşlarını ziyaret etmek üzere Sakarya'ya gitti. Pazar günü yol kenarında bir otomobile binmek için bekleyen Rabia Kılınç'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kılınç, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Şehitkamil Kaymakamlığı da ölümü ile ailesi ve mesai arkadaşlarını üzen Rabia Kılınç için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Nüfus Müdürlüğü personelimiz Rabia Kılınç, yıllık izindeyken Sakarya ilinde meydana gelen üzücü bir trafik kazası sonucunda kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetmiştir. Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet; mesai arkadaşlarına, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.