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Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki hamile bir Afgan sığınmacı kendini yaktı

Anadolu Ajansı

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki bir Afgan sığınmacının hamileliğinden dolayı Almanya'ya transfer edilemeyeceğini öğrenince kendini yaktığı bildirildi.

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Yunanistan resmi ajansı ANA-MPA'nın haberinde; 21 Şubat Pazar günü Midilli Adası Karatepe Sığınmacı Kampı'nda kalan 8 aylık hamile bir Afgan kadının kendini yaktığı belirtildi.

Kimliği açıklanmayan 2 çocuk annesi kadının çocuklarını çadır dışına çıkararak kendini ateşe verdiği ifade edilen haberde; mülteci statüsünde olan kadının hamileliğinden dolayı planlandığı şekilde Almanya'ya transferi yapılmadığı için bu yola başvurduğu aktarıldı.

Haberde; hastanede tedavi altında olan ve hayati tehlikesi bulunmayan sığınmacının yarın Midilli Savcılığı'na ifade vereceği kaydedildi.

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