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Ali Koç'tan takıma tam destek: Şampiyon olacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kalan 15 hafta için takımın kalitesine güvendiğini ve aile ortamının, takım ruhunun ve sinerjinin yeniden yakalanması durumunda şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

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Liderin sadece 3 puan gerisinde olduklarını ifade eden Başkan Ali Koç, Fenerbahçe tarihinde bir çok şampiyonluğun ağır mücadelelerden geçerek elde edildiğini ifade etti. Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut ile de görüşen, kendileriyle görüştüğünü oyunculara anlatan Koç, onların da şampiyonluğa inancının tam olduğunu ancak bunun takımın sahada topyekün sergileyeceği radikal değişikliklere, takım oyununa bağlı olduğunu söyledi.

Trabzonspor maçını kazanacağız
Trabzonspor maçını kazanacaklarına olan inancını ifade eden Başkan Ali Koç, takımın gücüne ve karakterine güvendiğini dile getirdi.

Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamanın başka takımlarda yaşananlar ile hiç benzemediği ve mutlu sona erişilmesi durumunda daha önce tecrübe etmedikleri bir mutluluk yaşayacaklarını oyuncu grubuna anlatan Ali Koç, bir maçla camiadaki havanın değişeceğini, Trabzonspor maçı ile yeniden bu coşkuyu yaşayabileceklerini söyledi. 

Taraftarın şu an mutsuz olduğunu, bundan dolayı kendisinin de çok üzüldüğünü dile getiren Başkan Ali Koç, camiayı mutlu etmenin yolunun futbolcuların sahada savaşmasından, formaya yakışır bir mücadele ortaya koymasından ve takımın tek odağının taraftarın inancı-desteği ile yeniden camia ile bir ve bütün olup hedefe yürümek olması gerektiğini vurguladı.

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