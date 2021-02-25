Türk ve Yunan savaş gemileri aynı karede! Hareketli anlar
Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde karşı karşıya gelen Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim bir kez daha zirveye tırmanırken, bugün Akdeniz'in ortasından bambaşka fotoğraflar geldi.
Sicilya Adası açıklarında gerçekleşen gövde gösterisinde savaş gemileri ve denizaltılar sahne alırken, Türkiye Kemalreis fırkateyni ve Çanakkale denizaltılarıyla tatbikatta yer alıyor. NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan, Pazartesi günü İtalya'nın Sicilya açıklarında başlayan Dynamic Manta 2021 tatbikatına birlikte katılıyor. Tatbikattaki diğer ülkeler, ABD, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya.
NATO sözcüsü Oana Lungescu, beş gemi, beş denizaltı ve beş deniz devriye uçağının Orta Akdeniz'de gövde gösterisi yaptığını sekiz ülkenin bayraklarının bulunduğu bir Twitter mesajıyla paylaştı.
Dynamic Manta 2021'e Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle ve beraberindeki filo sınırlı bir şekilde katılırken, NATO ve Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı tatbikattan fotoğraflar yayınladı.
Fotoğraflarda Doğu Akdeniz'de birbirlerine meydan okuyan Türk ve Yunan savaş gemilerinin birlikte manevra yaptığı, denizaltıların da yine birlikte hareket ettiği görüldü.