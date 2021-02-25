BIST 1.503
DOLAR 7,19
EURO 8,79
ALTIN 414,53
HABER /  YEREL
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

İzmir'de kaçakçılık operasyonunda bulundu! 17 yaşındaki kız 5 aydır kayıptı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polisin bir iş yerine yaptığı kaçakçılık operasyonunda, 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen C.A. (17) bulundu. Operasyonda ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Abone ol

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesindeki bir iş yerinde kuru sıkı silahların uç kısımlarının açıldığı bilgisini aldı. Söz konusu iş yerini bir süre teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, dün öğle saatlerinde adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde bulunan V.S. ve B.A.'yı gözaltına alırken, iş yerinde bulunan bir genç kızın da kimlik sorgusu yapıldı. Sorgulama neticesinde, genç kızın 5 aydır kayıp olduğu öğrenilen 17 yaşındaki C.A.'nın olduğu belirlendi.

Genç kız ve 2 şüpheli emniyete götürülürken, adreste yapılan aramalarda, kuru sıkıdan bozma çok sayıda ruhsatsız silah bulundu. Soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk Konseyi Enerji Bakanları 1. Toplantısı'nda dev iş birliği
Avrupa'da dev operasyon! 16 ton uyuşturucu ele geçirildi
Macaristan'dan bir ilk! Çin aşısını kullanan ilk AB ülkesi oldu
Ruslar duyurdu! Katar'dan Mısır kararı
Sigorta prim teşviki 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı
Osman Nuri Kabaktepe: Seçim bizim İstanbul da bizim
Ali Koç'tan takıma tam destek: Şampiyon olacağız
Bebeklerde kabızlık nasıl geçer bebek kabızlığına iyi gelen masaj ve çözüm
Ekrem İmamoğlu'ndan 'ucuz ekmek' şikayetine tepki
Tekirdağ'da alkolmetreye üflemeyen sürücü 179 promil alkollü çıktı
Yorumlar