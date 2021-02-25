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Avrupa'da dev operasyon! 16 ton uyuşturucu ele geçirildi

Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan limanda Paraguay'dan geldiği tespit edilen 16 ton uyuşturucu ele geçirildi. Bu miktarın bugüne kadar Avrupa'da ele geçirilen en yüksek miktar olduğu açıklandı.

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Alman yetkililer, kokainin 12 Şubat'ta yakalandığını ve olayla ilişkisi olduğu düşünülen 28 yaşındaki bir kişinin Hollanda'da gözaltına alındığını açıkladı.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin birkaç milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

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