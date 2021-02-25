İstanbul'da Elvan'ın saplantılı sevgili kabusu: Kendini kesti

İSTANBUL'da ayrıldığı eski sevgilisinden ölüm tehdidi alan üniversite öğrencisi Elvan Koç çareyi polise gitmekte buldu. Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili bu ayrılıktan sorumlu tuttuğu Elvan Koç'un çocukluk arkadaşını da kezzap atıp yakmakla tehdit etti.

Abone ol

İstanbul'da Sağlık Bilimleri bölümünde okuyan 21 yaşındaki Elvan Koç 2 yıl önce tanıştığı erkek arkadaşından iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu için ayrılmak istedi. Ne olduysa bundan sonra oldu. İlişkiyi bir takıntı haline getirdiği ileri sürülen sevgili Elvan Koç'a hayatı zehir etti. Yetmedi onun çocukluk arkadaşı olan ve Ela Çekiç'e de ayrılmamıza sen sebep oldun diye tehditler savurup genç kızları öldürmekle tehdit etti.

Sabah'ın haberine göre yaşadığı süreci anlatan Elvan Koç; " 2 sene kadar bir ilişkimiz oldu başlarda gerçek yüzünü göstermedi. Madde bağımlısı olduğunu öğrendiğimde ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak devamlı düzeleceğini bırakacağını söyledi. En sonunda düzelmeyeceğini anladığım gibi bitirdim. Ama kabullenmedi evime gelip darp etmeye çalıştı ailemi yakın arkadaşlarımı tehdit etti ondan ayrılmamı çevremdeki insanlardan olduğunu düşündü.

Gözlerimin önünde kendini kesti eğer barıştım kelimesini duymazsa devam edeceğini kendisini kestikten sonra beni bıçaklayacağını söyledi. Ya katilin olacağım ya da benim olacaksın gibi deli saçması tehditler etti. En son şehir değiştirdim ve orda ayrıldığımı söyledim. Pusuda yattığını evime gelir gelmez öldüreceğini söyledi. Avukatım şikayette bulundu" ifadelerini kullandı.

Ela Çekiç; "Elvan benden senin yüzünden ayrıldı. Sorumlu sensin. Güzelliğine çok güveniyorsun seni kezzap atıp yakarım dedi. Sürekli mesajlar atıp duruyor" ifadelerini kullandı.

Bana Elvan'ın gözünü sen açtın deyip beni kezzapla yakmakla tehdit etti diyen Çekiç; "Bu beladan biran önce kurtulmak istiyoruz. Artık çok korkuyoruz, ettiği tehditlerin sonu yok" dedi.

Bu ruh hastasının bir an önce ceza almasını istiyorum diyen Koç; "İş işten geçtikten sonra olmasın. Yasalar bizleri yaşatmak için var öldükten sonra bir değeri yok. Bu benim sosyal medya hesabımı ele geçirmiş orada kendi kendine bir şeyler yaşıyor. Kolunun her yerine Elvan yazdırmış" şeklinde konuştu.