Real Madrid, 10 kişi kalan rakibini 86'da yıktı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, 17. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Atalanta'yı deplasmanda Mendy'nin 86'da attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.Abone ol
İspanyol ekibi Real Madrid, İtalya temsilcisi Atalanta'ya konuk oldu. Gewiss Stadı'ndaki karşılaşmanın 17. dakikasında Atalantalı Remo Freuler kırmızı kart gördü.
Real Madrid, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan rakibini 86. dakikada Ferland Mendy'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
İki karşılaşmanın da rövanşı, 16 Mart Salı günü oynanacak.